Макс Ферстаппен вперше став чемпіоном світу у «Формулі-1», але Mercedes оскаржила підсумки гонки

Гран-прі «Формули-1» у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі виграв нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен – це перший титул у карʼєрі 24-річного гонщика.

Фаворитами фінальних перегонів сезону були Ферстаппен і Льюїс Гамілтон з команди Mercedes. Вони стартували з рівною кількістю очок, і це означало, що переможцем стане той, хто фінішує попереду суперника. При цьому якби пілоти вибули з гонки, наприклад через аварію, то титул дістався б Ферстаппену, оскільки в нього на одну перемогу більше.

Гонка була напруженою. Ферстаппен та Гамілтон стартували з першого та другого місця, але Гамілтон вирвався вперед вже на початку заїзду. Поки Ферстаппен відставав, Гамілтону довелося боротися за перемогу із гонщиком Red Bull Серхіо Пересом. Він довго утримував Гамілтона, за рахунок чого Ферстаппен скоротив відстань. До 54-го кола Гамілтон залишався лідером, але Ферстаппен змінив шини та вирвався вперед.

Перше місце у гран-прі дісталося Ферстаппену, а друге – Гамілтону.

Після гонки команда Mercedes опротестувала підсумки заїзду, заявивши про порушення двох статей регламенту Міжнародної автомобільної федерації. Команда незадоволена діями стюардів на останньому колі, вважаючи, що ті допомогли Ферстаппену скоротити відрив.

До розгляду протесту від Mercedes результати перегонів будуть вважатися попередніми.