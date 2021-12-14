Суд у Луцьку заарештував підлітка, який, тікаючи від поліції, збив пʼятьох людей

Луцький міськрайонний суд Волинської області заарештував 16-річного водія, який 12 грудня збив на пішохідному переході пʼятьох людей, коли намагався втекти від патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

Підозрюваного відправили під домашній арешт. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

12 грудня тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. У реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син — в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Після зіткнення неповнолітній керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.