Пʼятьох людей у Луцьку збили на авто неповнолітні. Вони тікали від поліції та знімали відео

ДТП у Луцьку, унаслідок якого постраждали пʼятеро людей, скоїли підлітки віком від 15 до 16 років. Заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що вони збили людей на пішохідному переході, тікаючи від поліції.

Автомобілем Renault Megane керував 16-річний водій, а в салоні з ним були двоє його друзів. Патрульні помітили автомобіль, коли він перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, порушивши правила. На вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував і почав тікати. Втечу від патрульних поліцейських неповнолітні знімали на відео під музику та встигли опублікувати у соцмережах кілька роликів.

Після того як автомобіль попрямував на проспект Соборності, водій проїхав на червоне світло світлофора і збив пʼятьох пішоходів, які переходили дорогу. За кілька метрів він не впорався з керуванням і врізався в дерево, знісши електроопору та дорожній знак.

Підлітки спробували втекти. Водія одразу затримали на місці, а його друзів упіймали поліцейські.

Білошицький додав, що підлітків обовʼязково покарають, але питання є і до їхніх батьків.