Пятерых людей в Луцке на авто сбили несовершеннолетние. Они убегали от полиции и снимали видео

ДТП в Луцке, в результате которого пострадали пять человек, совершили подростки возрастом от 15 до 16 лет. Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что они сбили людей на пешеходном переходе, убегая от полиции.

Автомобилем Renault Megane управлял 16-летний водитель, а в салоне с ним были двое его друзей. Патрульные заметили автомобиль, когда он пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, нарушив правила. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и начал убегать. Побег от патрульных полицейских несовершеннолетние снимали на видео под музыку и успели несколько роликов опубликовать в соцсетях.

После того как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на красный свет светофора и сбил пятерых пешеходов, которые переходили дороги дорогу. Через несколько метров он не справился с управлением и врезался в дерево, снеся электроопору и дорожный знак.

Подростки попытались сбежать. Водителя сразу задержали на месте, а его друзей поймали полицейские.

Билошицкий добавил, что подростки обязательно понесут наказание, но вопросы есть и к их родителям.