Суд в Луцке арестовал подростка, который, убегая от полиции, сбил пять человек

Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал 16-летнего водителя, который 12 декабря сбил на пешеходном переходе пять человек, когда пытался скрыться от патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Подозреваемый был отправлен под домашний арест. Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

12 декабря, убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек. В реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын — в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.

После столкновения несовершеннолетний водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские.