Опитування «Левада-центру»: Понад 75% росіян вважають імовірною війну з Україною, ініціатором називають США

Некомерційна російська організація «Аналітичний Центр Юрія Левади» («Левада-центр»), оголошена в Росії «іноземним агентом», провела соцопитування серед громадян РФ про можливість початку великої війни з Україною.

Про це пишуть «Нова газета» і Meduza.

Понад 75% опитаних росіян не відкидають імовірність того, що напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією. 15% вважають, що війни між країнами не буде; 3% упевнені, що війна неминуче почнеться. Приблизно кожен третій опитаний припускає початок масштабних бойових дій.