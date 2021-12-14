Рада дозволила допустити на територію України іноземних військових для участі в навчаннях

Верховна Рада дозволила допустити іноземних військових на територію України для проведення військових навчань у 2022 році.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Канада, США і Велика Британія мають спільно та швидко надати військову підтримку Україні, і попередив, що Росію треба стримувати зараз, тому що «далі буде надто пізно».