«Укрзалізниця» провела реновацію памʼятника архітектури — станції «Татарів». Вона найближча до курорту Буковель

Компанія «Укрзалізниця» відновила більшу частину залізничної станції «Татарів-Буковель», яка є памʼятником архітектури (побудована у 1894 році) та найближчою до гірськолижного курорту.

На станції збільшили платформу зі 180 до 324 метрів, і тепер вона може приймати поїзди із 12 вагонів. Раніше платформа була розрахована на потяги з 6 вагонами. На станції встановили LED-освітлення, відремонтували фасад будівлі вокзалу і зал очікування, у тому числі каси. Також триває облаштування привокзальної території.

На сьогодні через станцію курсує 9 пасажирських поїздів: № 5/6 Маріуполь — Рахів, № 15/16 Харків — Рахів, № 55/56 та № 95/96 Київ — Рахів, № 25/26 Одеса — Рахів, № 125/126 Миколаїв — Рахів, № 57/58 Київ — Ворохта, № 259/260 Суми — Ворохта і № 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Крім цього, УЗ повідомила, що до кінця року запустить «Буковельський експрес» — поїзд Львів — Ворохта через станцію «Татарів-Буковель» на 170 місць.