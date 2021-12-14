«Укрзалізниця» восстановила памятник архитектуры — станцию «Татаров». Она ближайшая к курорту Буковель

Компания «Укрзалізниця» восстановила большую часть ж/д станции «Татаров-Буковель», которая является памятником архитектуры (построена в 1894 году) и самой близкой к горнолыжному курорту.

На станции увеличили платформу с 180 до 324 метров, и теперь она может принимать поезда из 12 вагонов. Раньше платформа была рассчитана на составы с 6 вагонами. На станции установили LED-освещение, отремонтировали фасад здания вокзала и зал ожидания, в том числе кассы. Также продолжается обустройство привокзальной территории.

Сейчас через станцию ​​курсирует 9 пассажирских поездов: № 5/6 Мариуполь — Рахов, № 15/16 Харьков — Рахов, № 55/56 и № 95/96 Киев — Рахов, № 25/26 Одесса — Рахов, № 125 /126 Николаев — Рахов, № 57/58 Киев — Ворохта, № 259/260 Сумы — Ворохта и № 130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Кроме этого УЗ сообщила, что до конца года запустит «Буковельский экспресс» — поезд Львов — Ворохта через станцию «Татаров-Буковель» на 170 мест.