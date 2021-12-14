Ілон Маск оголосив про плани перетворювати вуглекислий газ на ракетне паливо

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск хоче перетворювати вуглекислий газ із атмосфери Землі на ракетне паливо.
Про це він написав у своєму Twitter.
«SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо», — підкреслив Маск.
За його словами, ця програма також є важливою для освоєння Марсу.
- У квітні Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів для того, хто знайде спосіб видаляти вуглекислий газ із атмосфери та води. Конкурс триватиме чотири роки і завершиться до Дня Землі у 2025-му. Програма Маска розрахована на те, щоб вчені винайшли ефективний спосіб видаляти щонайменше тисячу тонн вуглекислого газу з атмосфери щороку.
- У Кремнієвій долині подібні проєкти набирають неабияку популярність на тлі того, що світ намагається боротися з глобальним потеплінням і зменшувати викиди вуглекислого газу. Однак технологія видалення його з води та атмосфери наразі є дуже дорогою та неефективною, оскільки підприємства в усьому світі викидають у повітря близько 50 мільярдів тонн вуглекислого газу щороку.