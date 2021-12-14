Илон Маск объявил о планах превращать углекислый газ в ракетное топливо

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск хочет превращать углекислый газ из атмосферы Земли в ракетное топливо.
Об этом он написал в своем Twitter.
«SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращения его в ракетное топливо», — подчеркнул Маск.
По его словам, эта программа важна и для освоения Марса.
- В апреле Маск объявил конкурс на $100 миллионов для того, кто найдет способ удалять углекислый газ из атмосферы и воды. Конкурс продлится четыре года и завершится ко Дню Земли в 2025 году. Программа Маска рассчитана на то, чтобы ученые изобрели эффективный способ удалять минимум тысячу тонн углекислого газа из атмосферы ежегодно.
- В Кремниевой долине подобные проекты набирают большую популярность на фоне того, что мир пытается бороться с глобальным потеплением и уменьшать выбросы углекислого газа. Однако технология удаления его из воды и атмосферы сейчас очень дорогая и неэффективная, поскольку предприятия по всему миру выбрасывают в воздух около 50 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно.