Дві петиції про скасування вакцинації проти коронавірусу набрали 25 тисяч підписів. Зеленський має відповісти на них

Дві петиції на сайті президента про скасування примусової вакцинації проти коронавірусу в Україні набрали по 25 тисяч підписів.

Ініціатором першої петиції (текст тут) є Дмитро Зінькевич, вона була подана 23 вересня і станом на 22:00 набрала 25 121 голос.

Автор петиції просить президента та парламент «переглянути засоби впливу чиновників на людей» і заборонити «примусову вакцинацію населення».

«Не повинно бути такого, що люди вакцинуються протермінованими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоровʼя надати людям право обирати, хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах — підтримайте ж тепер і Ви нас», — закликав Зінькевич.