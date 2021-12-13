«Вальдшнеп». Оприлюднені архівні документи зі справи письменника Хвильового, серед них доноси та передсмертні записки

Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) разом із Архівом Служби безпеки України до 128-річчя від дня народження українського письменника Миколи Хвильового опублікували 50 архівних документів із його справи.

Як повідомляється на сайті ЦДВР, до електронної збірки увійшли анкета зі справи-формуляра на Хвильового, низка агентурних донесень, протоколів допиту та свідчень, лист Хвильовому від матері, передсмертні записки письменника, одна з яких адресована його доньці, та інші документи.

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Також дослідники зауважили, що радянські спецслужби завели справу-формуляр на Хвильового, вказавши рік і місце народження, адресу, професію (літератор), а також прізвисько — серед чекістів письменника називали «Вальдшнеп» (за назвою його роману).

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Агентів обурювало чимало творів письменника, зокрема й відома новела «‎Я (Романтика)», також вони доносили на літературне обʼєднання ВАПЛІТЕ (Вільну академію пролетарської літератури), до якого входив Хвильовий.