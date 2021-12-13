«Вальдшнеп». Оприлюднені архівні документи зі справи письменника Хвильового, серед них доноси та передсмертні записки

Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) разом із Архівом Служби безпеки України до 128-річчя від дня народження українського письменника Миколи Хвильового опублікували 50 архівних документів із його справи.
Як повідомляється на сайті ЦДВР, до електронної збірки увійшли анкета зі справи-формуляра на Хвильового, низка агентурних донесень, протоколів допиту та свідчень, лист Хвильовому від матері, передсмертні записки письменника, одна з яких адресована його доньці, та інші документи.
Також дослідники зауважили, що радянські спецслужби завели справу-формуляр на Хвильового, вказавши рік і місце народження, адресу, професію (літератор), а також прізвисько — серед чекістів письменника називали «Вальдшнеп» (за назвою його роману).
Агентів обурювало чимало творів письменника, зокрема й відома новела «Я (Романтика)», також вони доносили на літературне обʼєднання ВАПЛІТЕ (Вільну академію пролетарської літератури), до якого входив Хвильовий.
- 1 вересня Центр досліджень визвольного руху опублікував тисячу розсекречених документів комуністичних спецслужб з українських, чеських і грузинських архівів про 30 митців ХХ століття, які потрапили в поле зору влади. Українська частина проєкту включає «особові справи» Остапа Вишні, Олександра Довженка, Михайла Бойчука, Леся Курбаса, Опанаса Заливахи, Стефанії Шабатури, Миколи Глущенка, Василя Стуса і Валер’яна Підмогильного.
- У 2020 році СБУ оприлюднила документи з архівів Комітету державної безпеки СРСР, які містять факти терору та репресій проти українців.