«Репресоване мистецтво». Опубліковані документи комуністичних спецслужб України, Грузії та Чехословаччини про художників

Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) в рамках проєкту «Репресоване мистецтво» опублікував тисячу розсекречених документів комуністичних спецслужб з українських, чеських і грузинських архівів про 30 художників ХХ століття, які потрапили в поле зору влади.

Як зазначено на сайті ЦДВР, опубліковані документи лягли в основу онлайн-виставки, яка незабаром буде представлена у вільному доступі.

Документи спецслужб України, Грузії і колишньої Чехословаччини розкривають відносини представників мистецтва і комуністичної влади, факти утисків і переслідувань, а також факти співпраці художників, часто вимушеної, з репресивними органами.