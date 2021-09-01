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«Репресоване мистецтво». Опубліковані документи комуністичних спецслужб України, Грузії та Чехословаччини про художників

Автор:
Костя Андрейковець
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Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) в рамках проєкту «Репресоване мистецтво» опублікував тисячу розсекречених документів комуністичних спецслужб з українських, чеських і грузинських архівів про 30 художників ХХ століття, які потрапили в поле зору влади.

Як зазначено на сайті ЦДВР, опубліковані документи лягли в основу онлайн-виставки, яка незабаром буде представлена у вільному доступі.

Документи спецслужб України, Грузії і колишньої Чехословаччини розкривають відносини представників мистецтва і комуністичної влади, факти утисків і переслідувань, а також факти співпраці художників, часто вимушеної, з репресивними органами.

Кожна з трьох країн представлена десятьма художниками. Українська частина проєкту включає «особові справи» Остапа Вишні, Олександра Довженка, Михайла Бойчука, Леся Курбаса, Опанаса Заливахи, Стефанії Шабатури, Миколи Глущенка, Василя Стуса і Валер’яна Підмогильного.

Фото зі справи Остапа Вишні.

Фото зі справи Остапа Вишні.

Центр досліджень визвольного руху

Документи Служби держбезпеки колишньої Чехословаччини (ŠtB) знайомлять зі справами першого президента Чехії Вацлава Гавела і письменника Мілана Кундери, а в добірці матеріалів від Грузії документи про литовсько-грузинського художника Романа Суту і першого президента Грузії Звіада Гамсахурдію.

Матеріали містять безліч фотографій, які публікуються вперше. У справі художника і агента Миколи Глущенка є акварельний малюнок Адольфа Гітлера, який він подарував диктатору в 1940 році. Також у документах є фотографії стеження за чеським письменником Міланом Кундерою та документи про отруєння собаки чеського письменника Павла Когоута для психологічного тиску.

Фото зовнішнього спостереження. Мілан Кундера ліворуч.

Фото зовнішнього спостереження. Мілан Кундера ліворуч.

Центр досліджень визвольного руху