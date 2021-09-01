«Репрессированное искусство». Опубликованы документы коммунистических спецслужб Украины, Грузии и Чехословакии о художниках

Центр исследований освободительного движения (ЦИОД) в рамках проекта «Репрессированное искусство» опубликовал тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 художниках ХХ века, которые попали в поле зрения власти.

Как указано на сайте ЦИОД, опубликованные документы легли в основу онлайн-выставки, которая вскоре будет представлена в свободном доступе.

Документы спецслужб Украины, Грузии и бывшей Чехословакии раскрывают отношения представителей искусства и коммунистической власти, факты притеснений и преследований, а также факты сотрудничества художников, часто вынужденного, с репрессивными органами.