«Вальдшнеп». Обнародованы архивные документы по делу писателя Хвылевого, среди них доносы и предсмертные записки

Центр исследований освободительного движения (ЦИОР) вместе с Архивом Службы безопасности Украины к 128-летию со дня рождения украинского писателя Николая Хвылевого опубликовали 50 архивных документов из его дела.
Как сообщается на сайте ЦИОР, в электронный сборник вошли анкета из дела-формуляра на Хвылевого, ряд агентурных донесений, протоколов допроса и показаний, письмо Хвылевому от матери, предсмертные записки писателя, одна из которых адресована его дочери, и другие документы.
Также исследователи отметили, что советские спецслужбы завели дело-формуляр на Хвылевого, указав год и место рождения, адрес, профессию (литератор), а также прозвище — среди чекистов писателя называли «Вальдшнеп» (по названию его романа).
Агентов возмущало немало произведений писателя, в том числе и известная новелла «Я (Романтика)», также они доносили на литературное объединение ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы), в которое входил Хвылевой.
- 1 сентября Центр исследований освободительного движения опубликовал тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 деятелях искусства ХХ века, попавших в поле зрения власти. Украинская часть проекта включает «личные дела» Остапа Вишни, Александра Довженко, Михаила Бойчука, Леся Курбаса, Афанасия Заливахи, Стефании Шабатуры, Николая Глущенко, Василия Стуса и Валерьяна Подмогильного.
- В 2020 году СБУ обнародовала документы из архивов Комитета государственной безопасности СССР, содержащие факты террора и репрессий против украинцев.