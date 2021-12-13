У Франції увʼязнили ескочільника МВС, який щомісяця виписував собі премії до €10 тисяч

У Франції 13 грудня увʼязнили ексголову МВС Клода Геана, який був близьким соратником уже засудженого колишнього президента Ніколя Саркозі. Чиновника увʼязнили за вироком 2017 року.
Про це повідомляє видання BFM TV.
У 2017 році міністра засудили до двох років позбавлення волі (один з них умовно) та зобовʼязали виплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро. Також йому заборонили займати державні посади упродовж пʼяти років.
Цю справу повʼязують з «кабінетними преміями 2000-х»: тоді Геан керував апаратом Саркозі в міністерствах внутрішніх справ та економіки. Там він щомісяця виписував собі та своїм соратникам із МВС премії у розмірі до 10 тисяч євро.
Ці гроші виписували з фонду для ведення слідства та стеження за підозрюваними особами. Загалом Геан та його помічники присвоїли 210 тисяч євро.
- 1 березня 2021 року суд Парижу визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі (2007—2012) винним у корупції та торгівлі впливом. Він отримав три роки позбавлення волі, з яких один рік — реальний термін, а два роки — умовний.