У Франції увʼязнили ескочільника МВС, який щомісяця виписував собі премії до €10 тисяч

У Франції 13 грудня увʼязнили ексголову МВС Клода Геана, який був близьким соратником уже засудженого колишнього президента Ніколя Саркозі. Чиновника увʼязнили за вироком 2017 року.

Про це повідомляє видання BFM TV.

У 2017 році міністра засудили до двох років позбавлення волі (один з них умовно) та зобовʼязали виплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро. Також йому заборонили займати державні посади упродовж пʼяти років.

Цю справу повʼязують з «кабінетними преміями 2000-х»: тоді Геан керував апаратом Саркозі в міністерствах внутрішніх справ та економіки. Там він щомісяця виписував собі та своїм соратникам із МВС премії у розмірі до 10 тисяч євро.

Ці гроші виписували з фонду для ведення слідства та стеження за підозрюваними особами. Загалом Геан та його помічники присвоїли 210 тисяч євро.