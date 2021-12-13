У Європі ціна на газ знову перевищила $1 300. На це вплинула заява Німеччини про неможливість запуску «Північного потоку — 2»

Газові фʼючерси в Європі вранці, 13 грудня, зросли до $1 370 за тисячу кубометрів. Загалом від пʼятниці ціна січневого фʼючерсу на біржі ICE Futures зросла на 7,5%.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Причиною зростання ціни, зокрема, стала заява глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про неможливість сертифікувати російський газопровід «Північний потік — 2» через його невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Вона уточнила, що сертифікацію зупинили до моменту, коли оператор газопроводу, швейцарська Nord Stream 2, змінить правовий статус та надасть незалежним компаніям допуск до газопроводу.

Нагадаємо, упродовж шести місяців 2021 року ціна на газ у країнах ЄС зросла у 13 разів — з €7 до €90 за мегават-годину. При цьому ціна на електроенергію зросла в 7,5 раза — з €20 до €150 за мегават-годину.