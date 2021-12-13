В Европе цена на газ снова превысила $1 300. На это повлияло заявление Германии о невозможности запуска «Северного потока — 2»

Газовые фьючерсы в Европе утром, 13 декабря, выросли до $1 370 за тысячу кубометров. В целом с пятницы цена январского фьючерса на бирже ICE Futures выросла на 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Причиной роста цены, в частности, стало заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности сертифицировать российский газопровод «Северный поток — 2» из-за его несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Она уточнила, что сертификацию остановили до момента, когда оператор газопровода, швейцарская Nord Stream 2, изменит правовой статус и предоставит независимым компаниям допуск к газопроводу.

Напомним, в течение шести месяцев 2021 года цена на газ в странах ЕС выросла в 13 раз — с €7 до €90 за мегаватт-час. При этом цена на электроэнергию выросла в 7,5 раза — с €20 до €150 за мегаватт-час.