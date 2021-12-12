Наречена Ассанжа заявила, що засновник Wikileaks переніс мікроінсульт

Наречена засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа Стелла Морріс заявила, що він переніс мікроінсульт у лондонській вʼязниці.
Про це вона заявила в інтервʼю The Daily Mail.
За її словами, стан Ассанжа погіршився 27 жовтня. Того дня він по відеозвʼязку брав участь у засіданні суду, який розглядав питання його екстрадиції до США. Морріс стверджує, що у засновника Wikileaks опустилася права повіка, порушилася памʼять і зʼявилися симптоми неврологічних пошкоджень.
Наречена Ассанжа стверджує, що мікроінсульт може бути провісником гострого інсульту, додавши, що чим довше триває судовий процес і чим довше Ассанаж залишається за ґратами, тим більша небезпека загрожує його здоровʼю і життю.
- Високий суд у Лондоні в пʼятницю, 10 грудня, задовольнив апеляцію Мінʼюсту США на рішення суду нижчої інстанції та постановив, що засновника проєкту WikiLeaks Джуліана Ассанжа можна екстрадувати до Сполучених Штатів. Там його розшукують через публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках.
- У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.