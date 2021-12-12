Управління авіації США визнало Безоса та Бренсона астронавтами

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) присвоїло «крила астронавта» засновнику Amazon і Blue Origin Джеффу Безосу та засновнику Virgin Galactic серу Річарду Бренсону.

Про це повідомляє пресслужба управління.

«Крила астронавта» — нагрудна відзнака , яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій. Окрім Безоса та Бренсона, астронавтами визнано тих, хто цього року був учасником космічних туристичних місій. З наступного року замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто заноситимуть до спеціального онлайн-реєстру.