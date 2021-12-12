Ломаченко здобув титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO

Український боксер Василь Ломаченко здобув титул інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє Tribuna.

Поєдинок відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. У бою за титул українець здолав представника Гани Річарда Коммі. Ломаченко переміг ганця одноголосним рішенням суддів. Зазначається, що в сьомому раунді українець відправив Коммі в нокдаун, той зумів піднятися, але незабаром після пропущеного удару повис на канатах.

Тепер Ломаченко може позмагатися за титули з Джорджем Камбососою — чемпіоном світу за трьома версіями в легкій вазі.