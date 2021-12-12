Ломаченко завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал титул интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает Tribuna.

Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В бою за титул украинец одолел представителя Ганы Ричарда Комми. Ломаченко победил ганца единогласным решением судей. Отмечается, что в седьмом раунде украинец отправил Комми в нокдаун, тот сумел подняться, но вскоре после пропущенного удара повис на канатах.

Теперь Ломаченко может посоревноваться за титулы с Джорджем Камбососом — чемпионом мира по трем версиям в легком весе.