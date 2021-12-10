В Індії чоловік просидів у вʼязниці 41 рік без рішення суду. Йому виплатять компенсацію у €5 тисяч

В Індії Високий суд міста Колката ухвалив, що уряд штату Західна Бенгалія має виплатити €5 800 компенсації чоловіку з Непалу, який провів 41 рік у вʼязниці без судового рішення.

Про це повідомляє The Independent.

Чоловіка на імʼя Діпак Джоші арештували 12 травня 1980 року за звинуваченням у вбивстві. Він приїхав до Індії з Непалу після того, як йому запропонували роботу в армії. Але людина, яка обіцяла йому роботу, нібито змусила його когось вбити. Чоловік залишався під вартою без завершення судового розгляду, оскільки чекали на висновок про його психічний стан. IQ Джоші був на рівні 10-річної дитини, і, отже, він був нездатний витримати судовий процес.

Врешті Високий суд міста Колката зазначив, що 62-річному чоловікові слід виплатити компенсацію, оскільки він «переніс таке довге увʼязнення» без суду.