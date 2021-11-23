У США суд виправдав чоловіка, який 43 роки провів у вʼязниці. Про своє звільнення він дізнався з новин

У США, у штаті Міссурі суд виправдав 62-річного Кевіна Стрікленда, який провів 43 роки за ґратами за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. Про це повідомляє CNN.

Його засудили за потрійне вбивство до 50 років увʼязнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Однак зараз усі звинувачення проти Стрікленда зняли, звільнення робить його увʼязнення «найтривалішим незаконним увʼязненням» в історії штату Міссурі та одним із найтриваліших у країні.