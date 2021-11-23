В США суд оправдал мужчину, который 43 года провел в тюрьме. О своем увольнении он узнал из новостей

В США, в штате Миссури, суд оправдал 62-летнего Кевина Стрикленда, который провел 43 года за решеткой за преступление, которое, по его словам, он не совершал. Об этом сообщает CNN.

Его осудили за тройное убийство к 50 годам тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения. Однако сейчас все обвинения против Стрикленда сняли, освобождение делает его заключение самым «продолжительным незаконным заключением» в истории штата Миссури и одним из самых продолжительных в стране.