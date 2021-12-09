Астрономи виявили екзопланету біля зірок Бета Центавра. Вона удесятеро масивніша за Юпітер

Телескоп Європейської південної обсерваторії (ESO) у Чилі зробив світлину нової екзопланети b Centauri b, яку можна побачити неозброєним оком. Планета розташована поблизу зоряної системи Бета Центавра.

Про це йдеться в повідомленні Європейської південної обсерваторії.

Виявлена екзопланета у 10 разів більша за Юпітер, що робить її однією з наймасивніших планет, які науковцям вдалося ідентифікувати досі.

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Крім того, b Centauri b рухається навколо зоряної системи по одній з найширших орбіт на відстані, яка у 100 разів перевищує відстань від Юпітера до Сонця. Значна віддаленість екзопланети від Бета Центаври може стати ключем до виживання цієї планети.

Шведський астроном зі Стокгольмського університету Маркус Янсон наголосив, що «знайти планету навколо Бета Центавра було дуже захопливо, оскільки це повністю змінює уявлення про масивні зірки як господарів планет».

«Планета у системі Бета Центавра досить дивна. Вона існує в середовищі, абсолютно несхожому на те, яке ми бачимо на Землі та в Сонячній системі. Це середовище з екстремальними та агресивними умовами, заповнене жорстким випромінюванням, і все в ньому великомасштабне: величезні зірки, величезна планета, величезні відстані», — зазначив науковець.