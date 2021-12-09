Астрономы обнаружили экзопланету у звезд Бета Центавра. Она в десять раз массивнее Юпитера

Телескоп Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили сделал фотографию новой экзопланеты b Centauri b, которую можно увидеть невооруженным глазом. Планета расположена вблизи звездной системы Бета Центавра.

Об этом говорится в сообщении Европейской южной обсерватории.

Обнаруженная экзопланета в 10 раз больше Юпитера, что делает ее одной из самых массивных планет, которые ученым удалось идентифицировать до сих пор.

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Кроме того, b Centauri b движется вокруг звездной системы по одной из самых широких орбит на расстоянии, в 100 раз превышающем расстояние от Юпитера до Солнца. Значительная удаленность экзопланеты от Бета Центавры может стать ключом к выживанию этой планеты.

Шведский астроном из Стокгольмского университета Маркус Янсон подчеркнул, что «найти планету вокруг Бета Центавра было очень увлекательно, поскольку это полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет».

«Планета в системе Бета Центавра довольно удивительна. Она существует в среде, совершенно непохожей на то, что мы видим на Земле и в Солнечной системе. Эта среда с экстремальными и агрессивными условиями заполнена жестким излучением, и все в ней крупномасштабное: огромные звезды, огромная планета, огромные расстояния», — отметил ученый.