ДТП у Чернігівській області: суд заарештував водія вантажівки на два місяці

Водія вантажівки, яка зіткнулася з маршруткою у Чернігівській області, взяли під варту на два місяці.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Відповідне рішення 9 грудня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.

За версією слідства, водій вантажівки підозрюється в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Наразі триває досудове розслідування.