ДТП у Чернігівській області: суд заарештував водія вантажівки на два місяці

Водія вантажівки, яка зіткнулася з маршруткою у Чернігівській області, взяли під варту на два місяці.
Про це повідомили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.
Відповідне рішення 9 грудня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.
За версією слідства, водій вантажівки підозрюється в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей.
Наразі триває досудове розслідування.
- Уранці 7 грудня на Чернігівщині, на трасі Н-27 зіткнулися фура та маршрутка «Чернігів — Сосниця». На місці загинули 11 людей, зокрема водій маршрутки. Згодом померли ще двоє постраждалих. Поліція розслідує порушення правил дорожнього руху, але у прокуратурі допускають погані погодні умови, поганий техстан маршрутки та доріг.
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