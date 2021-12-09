ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика на два месяца

Водителя грузовика, который столкнулся с маршруткой в Черниговской области, заключили под стражу на два месяца.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Соответствующее решение 9 декабря принял Новозаводской районный суд Чернигова, о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.
По версии следствия, водитель грузовика подозревается в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.
Продолжается досудебное расследование.
- Утром 7 декабря в Черниговской области, на трассе Н-27 столкнулись фура и маршрутка «Чернигов — Сосница». На месте погибли 11 человек, в том числе водитель маршрутки. Позже скончались еще двое пострадавших. Полиция расследует нарушение ПДД, но в прокуратуре допускают плохие погодные условия, плохое техсостояние маршрутки и дорог.
- В МВД после аварии анонсировали изменения в законы для улучшения безопасности на дорогах.
- Водителя грузовика задержали после оказания ему первичной медицинской помощи, мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.