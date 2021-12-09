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ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика на два месяца

Автор:
Екатерина Кадакова
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Водителя грузовика, который столкнулся с маршруткой в Черниговской области, заключили под стражу на два месяца.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Соответствующее решение 9 декабря принял Новозаводской районный суд Чернигова, о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.

По версии следствия, водитель грузовика подозревается в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.

Продолжается досудебное расследование.

  • Утром 7 декабря в Черниговской области, на трассе Н-27 столкнулись фура и маршрутка «Чернигов — Сосница». На месте погибли 11 человек, в том числе водитель маршрутки. Позже скончались еще двое пострадавших. Полиция расследует нарушение ПДД, но в прокуратуре допускают плохие погодные условия, плохое техсостояние маршрутки и дорог.
  • В МВД после аварии анонсировали изменения в законы для улучшения безопасности на дорогах.
  • Водителя грузовика задержали после оказания ему первичной медицинской помощи, мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.