ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика на два месяца

Водителя грузовика, который столкнулся с маршруткой в Черниговской области, заключили под стражу на два месяца.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Соответствующее решение 9 декабря принял Новозаводской районный суд Чернигова, о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.

По версии следствия, водитель грузовика подозревается в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель людей.

Продолжается досудебное расследование.