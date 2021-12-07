ДТП в Черниговской области: полиция расследует нарушение правил, есть две версии

Полиция Черниговской области расследует нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК), в связи с ДТП возле села Брусилов.

Как сообщает полиция, на месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Движение на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч временно перекрыто в обоих направлениях — полицейские организовали объезды.

У правоохранителей пока две версии причин случившегося: плохие погодные условия и нарушение ПДД. Также есть вопросы к техническому состоянию маршрутки и дорог, но в комментарии «Сегодня» черниговские спасатели заявили, что этот участок трассы не считается опасным, концентрации ДТП на нем не было.

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По последним данным, в списке погибших 13 человек (двое скончались в больнице) и 6 раненых, но в ГСЧС сообщают о 7 пострадавших. Среди раненых — 16-летний подросток, который находится в реанимации.