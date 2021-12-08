ДТП в Черниговской области: водитель грузовика задержан, ему готовят подозрение

Полиция задержала водителя грузовика, который попал в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Водителя грузовика задержали после оказания ему первичной медицинской помощи, сейчас он находится в спецпалате под охраной. 44-летнему жителю Черниговской области планируют сообщить о подозрении по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК). По ней мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В полиции заявили, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, протаранив маршрутку.