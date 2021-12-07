Глава МВД после аварии маршрутки с 13 погибшими анонсировал изменения в законы

Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроектов о повышении безопасности дорожного движения. Свое заявление он сделал после ДТП в Черниговской области, в результате которого погибли 13 людей.

Министр пообещал суровое наказание нарушителям правил движения и заявил, что законопроекты в Верховную Раду внесут в этом месяце.

«Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на «лысой резине» или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки, а также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования», — сказал Монастырский.