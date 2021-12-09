До України йде потепління. Синоптики прогнозують до +15 °С і туман

За даними синоптиків, дощ і мокрий сніг ітимуть лише в західній частині вдень, на Закарпатті — протягом доби. Вітер змінює напрямок на південно-східний, 7—12 м/с, удень посилюватиметься до 15—20 м/с, тому з півдня буде інтенсивно надходити тепло.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

З п’ятниці, 10 грудня, в Україні почнеться потепління, опади припиняться майже в усіх регіонах, проте утримається туман .

Водночас в УГМЦ попередили, що подекуди ще зберігаються ожеледь та ожеледиця, до того ж через туман буде погіршена видимість (200—500 м). Удень завдяки підвищенню температури та посиленню вітру, ожеледь і сніг у деяких центральних та північних областях почнуть стрімко танути.

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, удень +4...+9 °С, у південних областях та у Криму +10...+15 °С; у західних областях уночі 0...-5 °С, удень 0...+5 °С.

Через туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) і наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.