В Украину идет потепление. Синоптики прогнозируют до +15 °С и туман

С пятницы, 10 декабря, в Украине начнется потепление, осадки прекратятся почти во всех регионах, но сохранится туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, дождь и мокрый снег будут идти только в западной части днем, на Закарпатье — в течение суток. Ветер меняет направление на юго-восточное, 7—12 м/с, днем будет усиливаться до 15—20 м/с, поэтому с юга будет интенсивно поступать тепло.