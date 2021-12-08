Гололедица и местами туман. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 9 декабря

По прогнозу синоптиков, днем существенных осадков не ожидается, местами возможен туман, в северных, Винницкой и Черкасской областях — гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5—10 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ночь на четверг, 9 декабря, в большинстве областей Украины будет идти дождь с мокрым снегом , днем ожидается гололедица.

Температура воздуха в западных областях ночью снизится до -7...-12 °С, днем будет -1...-6 °С, в Закарпатье 0...+5 °С; в северных и Винницких областях ночью -1...-6 °С, днем от -2° до +3 °С; в Киеве ночью -1...-3 °С, днем около нуля; на остальной территории в течение суток +1...+6 °С.

Из-за гололеда и гололедицы в Винницкой, Черкасской, а также в северных областях и в Киеве объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности). В Киевской области и столице ночью и утром также будет туман, видимость 200—500 метров.

Непогода может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.