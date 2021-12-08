Ожеледиця і подекуди туман. Синоптики оголосили штормове попередження на 9 грудня

За прогнозом синоптиків, вдень істотних опадів не очікується, подекуди можливий туман, у північних, Вінницькій та Черкаській областях — ожеледь. Вітер переважно північно-східний, 5—10 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У ніч проти четверга, 9 грудня, в більшості областей України буде йти дощ із мокрим снігом , вдень очікується ожеледиця.

Температура повітря в західних областях вночі знизиться до -7...-12 °С, вдень буде -1...-6 °С, на Закарпатті 0...+5 °С; у північних та Вінницькій областях вночі -1...-6 °С, удень від -2° до +3 °С; у Києві вночі -1...-3 °С, вдень близько нуля; на решті території протягом доби +1...+6 °С.

Через ожеледицю та ожеледь у Вінницькій, Черкаській, а також у північних областях та в Києві оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності). У Київській області та в столиці вночі та вранці також буде туман, видимість 200—500 метрів.

Негода може призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.