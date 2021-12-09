Київський салон заявив, що зробить тату свині — поліція виїхала з перевіркою

Київський тату-салон Tattoo Lamarch Studio опублікував в Instagram фото зі свинею, якій начебто хочуть зробити татуювання. Зоозахисники назвали це знущанням над твариною, на місце з перевіркою виїхала поліція.

Фото на сторінці салону зʼявилося в середу, 8 грудня. Чи справді тварині зробили татуювання — невідомо, однак у сторіс салон публікував відео, як свиню приводять до закладу, а майстер розповідав, що свині набиватимуть купола. Далі майстер каже: «Як ми постарались, величезні купола на здоровезну свиню». Також у сторіс салон написав, що все відбувалося «винятково після тривалих консультацій з ветеринаром, власником ферми та людьми, які знаються на поведінці свиней».