Киевский салон заявил, что сделает тату свинье — полиция выехала с проверкой

Киевский тату-салон Tattoo Lamarch Studio опубликовал в Instagram фото со свиньей, которой якобы хотят сделать татуировку. Зоозащитники назвали это издевательством над животным, на место с проверкой выехала полиция.

Фото на странице салона появилось в среду, 8 декабря. Действительно ли животному сделали татуировку — неизвестно, но в сторис салон публиковал видео, как свинью приводят в заведение, а мастер рассказывал, что свинье будут набивать купола. Дальше мастер говорит: «Как мы постарались, огромные купола на здоровенной свинье». Также в сторис салон написал, что все происходило «исключительно после длительных консультаций с ветеринаром, владельцем фермы и людьми, которые разбираются в поведении свиней».