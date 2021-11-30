В Киеве на акцию протеста привезли овец в маршрутках. Животных забрала полиция, их передадут в зоопарк

В Киеве 30 ноября под зданием Киевской городской государственной администрации прошла акция против старых маршруток на дорогах столицы. Для «наглядности» на мероприятие привезли овец в маршрутках.
Организаторы мероприятия — общественное движение «Український стяг». Они второй день протестуют под КГГА из-за старых маршруток на дорогах, на этот раз они решили показать, что «люди — не скот», и привезли овец в маршрутке со стогами сена.
Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил, что на митингующих составили протокол из-за жестокого обращения с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят и обеспечат питанием и, при необходимости, лечением.
Организация UAnimals отмечает, что животные — это не декор для фото, видео или акций, «и какой бы важной ни была тема митинга или акции, это не позволяет издеваться над животными».