В Киеве на акцию протеста привезли овец в маршрутках. Животных забрала полиция, их передадут в зоопарк

В Киеве 30 ноября под зданием Киевской городской государственной администрации прошла акция против старых маршруток на дорогах столицы. Для «наглядности» на мероприятие привезли овец в маршрутках.

Организаторы мероприятия — общественное движение «Український стяг». Они второй день протестуют под КГГА из-за старых маршруток на дорогах, на этот раз они решили показать, что «люди — не скот», и привезли овец в маршрутке со стогами сена.