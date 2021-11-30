У Києві на акцію протесту привезли овець у маршрутках. Тварин забрала поліція, їх передадуть до зоопарку

У Києві 30 листопада під будівлею Київської міської державної адміністрації відбулась акція проти старих маршруток на дорогах столиці. Для «наочності» на захід привезли овець у маршрутках.

Організатори заходу — громадський рух «Український стяг». Вони другий день протестують під КМДА через старі маршрутки на дорогах, цього разу вони вирішили показати, що «люди — не скот», і привезли овець у маршрутці зі стогами сіна.