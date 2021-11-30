У Києві на акцію протесту привезли овець у маршрутках. Тварин забрала поліція, їх передадуть до зоопарку

У Києві 30 листопада під будівлею Київської міської державної адміністрації відбулась акція проти старих маршруток на дорогах столиці. Для «наочності» на захід привезли овець у маршрутках.
Організатори заходу — громадський рух «Український стяг». Вони другий день протестують під КМДА через старі маршрутки на дорогах, цього разу вони вирішили показати, що «люди — не скот», і привезли овець у маршрутці зі стогами сіна.
Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик повідомив, що на мітингувальників склали протокол через жорстоке поводження з тваринами, а овець вилучили й передали на тимчасову перетримку до Київського зоопарку, де їх оглянуть і забезпечать харчуванням та, за потреби, лікуванням.
Організація UAnimals наголошує, що тварини — це не декор для фото, відео чи акцій, «і якою б важливою не була тема мітингу чи акції, це не дозволяє знущатися з тварин».