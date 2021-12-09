«Уряди нахабнішають». CPJ заявляє про рекордну кількість журналістів, які перебувають в увʼязненні

Кількість увʼязнених журналістів цього року досягла рекордного рівня.

Про це повідомляє Комітет із захисту журналістів (CPJ).

«Кількість журналістів за ґратами досягла рекордного рівня у 2021 році: у вʼязницях по всьому світу перебувають 293 журналісти, а політичні заворушення та репресії проти ЗМІ відображають дедалі більшу нетерпимість до незалежної журналістики», — заявили в організації.

Лідером за кількістю засуджених журналістів залишається Китай — у країні за ґратами перебувають 50 представників преси. За Китаєм іде Мʼянма (26), де десятки журналістів були заарештовані після воєнного перевороту 1 лютого, потім Єгипет (25), Вʼєтнам (23) і Білорусь (19).

Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран. Уряди цих країн звинувачують в регулярному використанні законів про технології та безпеку, щоб придушити інакодумство.

«От уже шостий рік поспіль Комітет фіксує рекордну кількість увʼязнених журналістів у всьому світі. Ця цифра відображає дві нерозривно повʼязані між собою проблеми: уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею і вони стають нахабнішими у своїх зусиллях», — сказав виконавчий директор CPJ Джоел Саймон.