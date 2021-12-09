«Власти наглеют». CPJ заявил о рекордном количестве журналистов, находящихся в тюрьме

Количество осужденных журналистов в этом году достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).

«Число журналистов за решеткой достигло рекордного уровня в 2021 году: в тюрьмах по всему миру находятся 293 журналиста, а политические волнения и репрессии против СМИ отражают растущую нетерпимость к независимой журналистике», — заявили в организации.

«Лидером» по количеству осужденных журналистов остается Китай — в стране за решеткой находятся 50 журналистов. За Китаем следует Мьянма (26), где после военного переворота 1 февраля арестовали десятки журналистов, затем Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19).

Замыкают первую десятку Турция, Эритрея, Саудовская Аравия, Россия и Иран. Власти этих стран обвиняют в регулярном использовании законов о технологиях и безопасности, чтобы подавить инакомыслие.

«Вот уже шестой год подряд Комитет фиксирует рекордное количество заключенных в тюрьму журналистов по всему миру. Эта цифра отражает две неразрывно связанные между собой проблемы: правительства полны решимости контролировать информацию и управлять ею и они становятся все более наглыми в своих усилиях», — сказал исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.