На Антарктиді біля української станції «Академік Вернадський» народилися пінгвіненята

На території української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші в цьому році субантарктичні пінгвіненята.

«На нашому острові народилися перші пінгвіненята. Один на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку — на мисі Пінгвін Поінт», — повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Субантарктичні пінгвіни, або дженту — найпоширеніший вид біля станції. Останніми тижнями на острові було до 3700 дженту. Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тому малюки зʼявилися раніше, ніж звичайно — торік перші пінгвіненята вилупилися 19 грудня.