На Антарктиде возле украинской станции «Академик Вернадский» родились пингвинята

На территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» родились первые в этом году субантарктические пингвинята.

«На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны — на мысе Пингвин Поинт», — сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Субантарктические пингвины, или дженту — самый распространенный вид возле станции. В последние недели на острове было до 3 700 дженту. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому малыши появились раньше обычного — в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря.