У Раді зареєстрували законопроєкт про створення на Донбасі вільної економічної зони. Що він передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 6403, який передбачає створення спеціальних економічних зон на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила народна депутат Юлія Гришина.

Згідно із законопроєктом, з 2022 до 2032 року на сході України діятиме спеціальний режим господарської діяльності, а населені пункти Донецької та Луганської областей будуть звільнені від плати за землю, податку на прибуток, від ПДВ на ввезення обладнання та від рентної плати за використання водних і лісових ресурсів.

Також за словами депутата, створення спеціальних економічних зон дозволить: