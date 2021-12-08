В Раде зарегистрировали законопроект о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6403, предусматривающий создание специальных экономических зон на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.

Согласно законопроекту, с 2022 по 2032 год на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности, а населенные пункты Донецкой и Луганской областей освободят от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов.

Также по словам депутата, создание специальных экономических зон позволит: