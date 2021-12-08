В Раде зарегистрировали законопроект о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6403, предусматривающий создание специальных экономических зон на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила народная депутат Юлия Гришина.
Согласно законопроекту, с 2022 по 2032 год на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности, а населенные пункты Донецкой и Луганской областей освободят от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов.
Также по словам депутата, создание специальных экономических зон позволит:
- создать новые рабочие места в регионе;
- создать благоприятный инвестиционный климат на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях;
- создать условия для развития инноваций;
- содействовать привлечению отечественных и зарубежных инвестиционных ресурсов;
- обеспечить устойчивое развитие территориальных общин (в том числе территориальных общин, прилегающих к временно оккупированным территориям);
- создать современную рыночную производственную и транспортную инфраструктуру;
- укрепить межрегиональные социально-экономические связи и сотрудничество.
Свободная (специальная) экономическая зона — это территория, на которой установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности. Иными словами, в этой зоне могут создать особые условия для ведения бизнеса: налоговые послабления, таможенные льготы и так далее.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что введение СЭЗ на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.