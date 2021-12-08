Австрія другий рік поспіль через коронавірус скасовує Віденський бал

Австрія знову не проводитиме знаменитий Віденський бал через пандемію коронавірусу — другий рік поспіль.

Про це з посиланням на рішення уряду 8 грудня повідомили у Віденській опері, де щороку проводили захід.

«Ми зробили все, що від нас залежить, аби бал в опері відбувся. Але ситуація зараз просто не пропонує необхідних умов», — заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.

Він пояснив, що проведення балу вимагає декількох місяців підготовки, зокрема з боку всіх партнерів і постачальників, але вони не встигнуть вчасно.