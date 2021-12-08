Австрия второй год подряд из-за коронавируса отменяет Венский бал

Австрия опять не будет проводить знаменитый Венский бал из-за пандемии коронавируса — второй год подряд.

Об этом со ссылкой на решение правительства 8 декабря сообщили в Венской опере, где ежегодно проводили мероприятие.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы бал в опере состоялся. Но ситуация сейчас просто не предлагает необходимых условий», — заявил директор Венской государственной оперы Богдан Рошич.

Он пояснил, что проведение балла требует нескольких месяцев подготовки, в том числе со стороны всех партнеров и поставщиков, но они не успеют вовремя.