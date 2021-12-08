Лондон надасть Україні додаткову фінансову підтримку — мільярд фунтів стерлінгів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія додатково виділить £1 мільярд на підтримку України. Відтак розмір загальної британської підтримки збільшиться до £3,5 мільярда.
Про це глава української держави заявив у Twitter.
Зеленський зазначив, що Лондон збільшив підтримку України після його переговорів із премʼєр-міністром країни Борисом Джонсоном.
- 2 грудня стало відомо, що Україна отримає €31 мільйон від Європейського Союзу для зміцнення обороноздатності країни. Гроші нададуть у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.